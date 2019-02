POZZUOLI – Oggi la performance di uno sportivo non può più prescindere dall’allenamento mentale. Tutti lo sanno, pochissimi lo fanno. Se vuoi capire cosa vuol dire “Allenare la tua Testa”, e imparare a gestire ansia e stress da gara, e vivere serenamente lo sport e la competizione, questo è l’evento giusto per te. In occasione dell’uscita del primo libro di alfabetizzazione al lavoro mentale per lo sportivo, “In Testa”, Davide Coscarella, Sport Mental Coach, ti guiderà in un training pratico e semplice per poter ottenere risultati sin da subito.

IL CORSO – Cosa si imparerà durante il corso: quali sono le interferenze che minano la tua performance; quali sono i 3 fattori che influenzano il tuo stato d’animo; le 5 caratteristiche del campione, che possono sin da subito cambiare il tuo atteggiamento. La presentazione del libro è in programma per il 2 marzo presso l’Anfra Sport Club.