POZZUOLI – «Questo è l’ingresso del Parco Paradiso a Licola, lato via Montenuovo Licola Patria. Le foto sono state scattate domenica 20 gennaio e lunedì 21 gennaio 2019. Ad oggi le persone non sanno ancora fare la differenziata, e il comune si vanta dei propri risultati? Perché non mandare i vigili a controllare e perché chi ritira la spazzatura non pulisce la strada? Gente incivile……”e l’aggj tratrat”.» (Luigi I.)

