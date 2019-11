RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – la lettera dell’avvocato Giovanni Esposito, difensore di Giovanni Illiano detto “fasulillo”. Attraverso la missiva Illiano fornisce una ricostruzione di parte dei fatti andati in scena la scorsa settimana e per la quale si assume ogni responsabilità. “Le scrivo per nome e per conto del sig. Illiano Giovanni – mio assistito – che – a fronte dei diversi articoli pubblicati da Codesta Testata – ritiene necessario rimarcare la sua estraneità alla vicenda delle festa a Monterusciello di cui tanto si parla a livello nazionale in questi giorni. Giovanni Illiano tiene a sottolineare la sua totale estraneità alla manifestazione in parola. L’unico proposito del mio assistito è quello di ricominciare la sua vita dopo aver pagato il debito con la Comunità per gli errori commessi. Pertanto, è sua ferma intenzione rimanere lontano dalle cronache e dedicarsi a ricostruire i suoi affetti e un percorso di vita lontano dalle logiche richiamate negli articoli pubblicati.”