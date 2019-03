POZZUOLI – In occasione della XII edizione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, l’Istituto Comprensivo 3 Rodari Annecchino e l’associazione “Nemo-Oltre la forma” organizzano il laboratorio esperienziale “Liberi di Essere”. L’evento è stato messo in calendario per martedì mattina: l’accoglienza dei partecipanti è prevista nella scuola primaria Rodari. A seguire il saluto del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 3, Stefania Manuela Putzu. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il laboratorio esperienziale “Liberi di essere” a cura della dottoressa I. D’Arienzo, presidente dell’associazione “Nemo-Oltre la forma”, arteterapeuta, counselor e tecnico del comportamento e della dottoressa A. Forte, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Alle 10 sarà poi avviato il laboratorio esperienziale “Esperienza di Arteterapia e Mindfulness” per genitori e alunni delle classi V C della scuola primaria Rodari e I B della scuola secondaria Annecchino presso la palestra della scuola prima Rodari.