POZZUOLI – Il primo pub di via Napoli festeggia le nozze d’argento. Domani grande festa al “Rose & Crown”, lo storico locale che da 25 anni allieta le serata di giovani e adulti. Un’avventura iniziata il 24 gennaio 1994 quando aprì per la prima volta in Corso Umberto I dando il via a magiche serata tra cibo, birra e divertimento. I pionieri sono stati fratelli i Fabio e Tony Lucignano e il cugino Pippo Tortorelli, che da quel giorno portano avanti con passione e allegria lo storico locale. E per festeggiare le nozze d’argento che domani sera andrà in scena l’evento dal titolo “La storia della rinascita di Pozzuoli”: spettacoli, musica e ballerine brasiliane allieteranno la serata…ovviamente insieme agli immancabili panini e alle birre del “Rose & Crown”.

