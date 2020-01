POZZUOLI – «La scuola di via Pisciarelli ad Agnano ha un nuovo campetto a disposizione e un’area esterna completamente rifatta per dare la possibilità agli alunni di vivere tranquillamente i momenti di ricreazione nelle ore scolastiche. L’amministrazione è sempre attenta alle esigenze degli alunni e alle eventuali criticità presenti negli istituti dell’intero territorio cittadino. Ora stiamo studiando le modalità per dare la possibilità anche a tutti i ragazzi di questa zona di utilizzare il campetto nelle ore pomeridiane. Mettere i nostri giovani nelle condizioni migliori per dedicarsi allo studio, alla formazione e all’attività sportiva è per noi una priorità».



Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia intervenendo all’inaugurazione del campo sportivo annesso al plesso scolastico di Agnano-Pisciarelli, assieme agli assessori Vincenzo Aulitto (lavori Pubblici) e Anna Attore (Pubblica Istruzione). Oltre al campetto – pavimentato con resina sportiva e dotato di un impianto di illuminazione – l’intervento di riqualificazione ha riguardato anche le aree esterne dell’istituto: è stato asfaltato l’intero cortile della scuola, sono state risistemate la facciata esterna dell’edificio e le scale di accesso al giardino e realizzato uno scivolo per l’abbattimento delle barriere architettoniche.