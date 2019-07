POZZUOLI – I giardinieri hanno ritrovato la strada che porta a Monterusciello. Dopo la nostra denuncia il comune di Pozzuoli ha messo fine all’indecoroso spettacolo che arrivava dal quartiere: sterpaglie ed erbacce sono state tagliate nei giardinetti, lungo i marciapiedi e negli spazi pubblici. Soprattutto ha rivisto la luce il campetto di calcio di via Pasolini dove l’erba aveva raggiunto addirittura le traverse delle porte. L’operazione di pulizia ha interessato in particolare via Modigliani, via Levi, la zona dei ‘600 alloggi e via Pasolini, praticamente l’intera zona alta di Monterusciello.

