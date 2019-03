POZZUOLI – Domenica 31 marzo, alle ore 10, si celebrerà la santa messa presso il santuario di San Gennaro alla Solfatara. Dopo i tragici incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi, Giuseppe Amirante presidente del Vespa club Pozzuoli ha organizzato la benedizione di casco, vespa e conducente. La giornata inizierà alle 9.15 con l’incontro dei partecipanti a “Piazza a mare”, da dove si sposteranno alle 9.30 in direzione del Santuario. Alle 9.45 il sacerdote benedirà i vespisti con i suoi rispettivi caschi e moto. Alle 10 inizierà la santa messa a conclusione della quale ci sarà la sfilata dei mezzi in giro per la città di Pozzuoli.