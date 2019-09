POZZUOLI – Attimi di paura a Monterusciello. Circa un’ora fa una donna è stata travolta da un’auto in via Scarpetta. A pochi passi dall’area mercatale una Ford Fiesta, guidata da un uomo di mezza età, ha investito una giovane che – secondo una prima ricostruzione dei fatti – stava passeggiando in compagnia della suocera. Sul posto gli agenti della polizia municipale e il personale del 118. Le condizioni della ragazza non sono critiche; la vittima era cosciente all’arrivo dell’ambulanza. Al vaglio dei ‘caschi bianchi’ la dinamica dell’incidente.