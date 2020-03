POZZUOLI – Dopo il dissequestro parziale del 7 maggio del 2019 oggi è arrivato il dissequestro definitivo del marcato ittico e ortofrutticolo al dettaglio di via Fasano. L’area era stata sequestrata nell’estate di 3 anni fa dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli: dieci mesi fa, poi, i sigilli erano stati rimossi per consentire la progettazione della nuova struttura con la presenza del custode giudiziario, figura decaduta nella stessa giornata di oggi. “I carabinieri di Pozzuoli ci hanno notificato il dissequestro totale del mercato al dettaglio di via Fasano. Il provvedimento, che rappresenta una buona notizia per la nostra comunità in questo momento difficile, ci consente di attivare tutte le procedure per realizzare i lavori di adeguamento e riconsegnare la struttura alla città nella piena funzionalità. Ringrazio i carabinieri e la magistratura per l’attività svolta”. ha commentato il sindaco Vincenzo Figliolia.