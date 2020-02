POZZUOLI – Per consentire un intervento straordinario di manutenzione stradale, a partire da oggi e per quattro notti (ovvero lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio), dalle 21:30 alle 5:00 del mattino successivo, resterà chiusa al traffico veicolare corso Garibaldi, nel centro storico di Pozzuoli. In alternativa, gli automobilisti potranno utilizzare via De Fraia, che per l’occasione sarà riaperta in direzione piazza della Repubblica.