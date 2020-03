POZZUOLI – Nel corso dei controlli effettuati ieri sera sul territorio comunale dalla polizia municipale di Pozzuoli e finalizzati al rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze regionali e comunali, un sessantacinquenne di Quarto è stato inseguito e denunciato dopo che non si era fermato al posto di blocco. L’uomo, alla guida di una Lancia Y, è stato fermato sulla variante SS 7 Quater ed ha dichiarato che stava tornando nella sua abitazione di Quarto dopo essere stato a pranzo a casa del fratello residente a Pozzuoli. Gli agenti della municipale lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria perché circolava senza alcuno stato di necessità e per resistenza a pubblico ufficiale. Poiché il veicolo è risultato sprovvisto di assicurazione e revisione periodica, al conducente della Lancia sono stati elevati verbali di contravvenzione al Codice della Strada per un totale di circa mille euro, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

I CONTROLLI – Negli ultimi due giorni la polizia municipale di Pozzuoli ha controllato circa 900 persone tra conducenti di veicoli e pedoni, denunciando a piede libero 50 persone perché circolavano senza alcun motivo valido. Sono stati inoltre controllati circa 140 esercizi commerciali.