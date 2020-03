POZZUOLI – Non era ma accaduto che i parcheggi liberi nella zona bassa della città chiudessero così presto, pesino nel fine settimana. Dal prossimo venerdì 13 marzo le aree di sosta all’interno del mercato ittico all’ingrosso e al molo Caligoliano chiuderanno alle 20 e 30 durante la settimana, e alle 21 il sabato.

PROVVEDIMENTI NECESSARI – L’apertura, per entrambi i siti, resta confermata alla 9 e 30. Una misura che ovviamente rientra nel più ampio ventaglio di provvedimenti adottati per l’emergenza legata alla contagio del coronavirus, e che non sta risparmiando l’area flegrea, seppur con numeri ancora relativamente bassi.