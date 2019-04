POZZUOLI – Attimi di paura poco dopo le 23 di domenica in via Campi Flegrei dove due persone sono state investite da un’auto in corsa. Sul posto sono giunte ambulanze e gli agenti della polizia municipale. I due feriti sono stati trasferiti presso il vicino ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in condizioni ritenute “preoccupanti” ma non sarebbero in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni il conducente di una Smart non avrebbe visto i due lungo la strada e li ha travolti.

I PERICOLI – La strada da tempo è al centro delle polemiche per i parcheggi selvaggi nei pressi di nuovi locali della movida, che causano un pericoloso restringimento della carreggiata, e per la presenza di parcheggiatori abusivi che da anni presidiano centinaia di metri di strada. Denunce fatte anche attraverso il nostro giornale che purtroppo non hanno sortito nessun intervento da parte delle istituzioni preposte.