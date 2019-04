POZZUOLI – Una storia a lieto fine, grazie al tempismo di un motociclista e l’intervento congiunto di una volante del Commissariato di Polizia di Pozzuoli, in transito in tangenziale e di una pattuglia della Sottosezione della Polizia Autostradale di Fuorigrotta. Gli agenti della Polizia Stradale, allertati dal Centro Operativo Autostradale, stamane, a tutta velocità, sono intervenuti in tangenziale dove un 80enne, alla guida della sua autovettura Hyundai, dopo aver percorso lo svincolo di Italia 90, che da Agnano si collega alla tangenziale di Napoli in direzione di Fuorigrotta, a seguito di un momento di smarrimento, ha imboccato contromano la tangenziale.

L’ERRORE – L’anziano, uscito dallo svincolo, invece di proseguire in direzione di Fuorigrotta, ha invertito il senso di marcia della sua autovettura, iniziando la marcia in terza corsia contromano. Un medico 53enne, che viaggiava a bordo della sua moto in corsia opposta, notata la scena, si è spostato in terza corsia, tentando di segnalare agli automobilisti, provenienti dal senso opposto al suo, l’imminente pericolo.

IL SALVATAGGIO – Il professionista, dopo aver accostato la sua moto al guard rail che separa le due carreggiate, ci è salito sopra in modo da segnalare con le braccia gli ignari automobilisti la presenza dell’anziano, oltre a fargli cenno a quest’ultimo di fermarsi. In quel frangente era in transito una Volante del Commissariato di Polizia di Pozzuoli che, notato l’accaduto, si è fermata poco distante, contemporaneamente, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta, in servizio sulla A/56, si era già prodigata nel bloccare il traffico veicolare prima che i veicoli giungessero sul luogo. Dopo l’incidente analogo avvenuto ieri in A2, si sono vissuti momenti di tensione e tanta paura tra gli automobilisti che, grazie al tempismo della Polizia di Stato ed al rapido intervento del motociclista, che ha rischiato in prima persona, hanno impedito gravi conseguenze.