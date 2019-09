POZZUOLI – Chiusa per inangibilità la tribuna dello stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli. Lo ha comunicato la società della Puteolana 1902 che sabato alle 15.30 affronterà ad Arco Felice la Virtus Volla, partita valevole per il quarto turno del campionato di Eccellenza campana.

APPELLO AI TIFOSI – La società, inoltre, ha lanciato un appello alla tifoseria ” per invitare tutti i tifosi che sostengono con sacrificio la nostra amata 1902 allo stadio a non gettare dalle gradinate durante i match (casalinghi e non) oggetti potenzialmente pericolosi (bottiglie di plastica, accendini, ecc.) dal momento che, oltre a non essere di buon esempio per i tanti bambini presenti ogni domenica allo stadio, a risponderne è poi la società stessa con il pagamento di multe e/o scontando sanzioni di diverso genere. Stesse sanzioni previste anche in caso di accensione di fumogeni e/o torce da stadio prima, durante e dopo i match.”

INGRESSO ALLO STADIO – “Inoltre -fa sapere la società- vi comunichiamo che, per evitare e/o velocizzare le file che si creano all’ ingresso dello stadio D. Conte durante i match casalinghi, il botteghino aprirà un’ora e trenta prima dell’ inizio del match, gli accessi allo stadio, invece, invece saranno consentiti un’ora prima del calcio d’ inizio. Sempre per i match casalinghi, sarà possibile acquistare il biglietto d’ ingresso in prevendita dal mercoledì al giorno prima della partita.