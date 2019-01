POZZUOLI – In merito alle preoccupazioni manifestate dai genitori degli alunni del plesso “Gianni Rodari” di Monterusciello in seguito ai casi di ossiuriasi riscontrati, il dipartimento di Epidemiologia dell’Asl Napoli 2 Nord specifica in una nota che “non sussiste alcuna necessità di allontanare dalla comunità scolastica i casi accertati già dopo il primo trattamento” e che “non è prevista alcuna disinfestazione specifica”, né tanto più la “chiusura della scuola”. L’ossiuriasi è una comune infestazione intestinale benigna e secondo l’Asl basta seguire le corrette norme di igiene e prevenzione, come il lavaggio accurato e frequente delle mani, la doccia giornaliera, i cambi e i lavaggi frequenti di biancheria e pigiami “in quanto le uova presenti su effetti letterecci, pigiami e intimo vengono uccise in pochi secondi a 55 gradi”. E soprattutto “non bisogna trattare i bambini infestati come untori”.