POZZUOLI – Migliaia di puteolani si sono riversati in Piazza della Repubblica per il classico brindisi di inizio anno e per trascorrere insieme la notte di San Silvestro. Come da anni accade il centro storico si è riempito di giovani e famiglie. Ad accompagnare la prima notte dell’anno le esibizioni musicali di Flo, Le Vibrazioni e Luchè: i primi due non hanno “riscaldato” particolarmente il pubblico, poco coinvolto dalla musica eccetto nelle primissime file davanti al palco dove si sono accalcati i fans del trio musicale ingaggiato dal comune di Pozzuoli. Gente invece coinvolta e divertita da Luchè e dai dj che con il bravo presentatore Mino Monelli hanno dato vita allo spettacolo conclusosi poco prima delle 5.30.

ORDINE PUBBLICO – Dal punto di vista dell’ordine pubblico non si sono registrate particolari criticità. Per l’intera notte era stato predisposto un sistema di controllo sul territorio controllo da parte della Polizia Municipale e della Polizia di Stato, vigili del fuoco, dipendenti comunali volontari e steward. Imponente è stata la presenza dei caschi bianchi nel centro storico e in tutte le strade di accesso alla piazza.