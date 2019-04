POZZUOLI – Un episodio increscioso è avvenuto durante le fasi di spegnimento dell’incendio divampato nella serata di giovedì all’interno della centrale dell’Enel di Pozzuoli. Alcuni dipendenti hanno cacciato i giornalisti accorsi sul posto per documentare quanto stava avvenendo all’interno del sito, ostacolando il sacrosanto diritto di cronaca. Con maniere brusche e paventando un fantomatico pericolo per l’incolumità degli stessi i giornalisti sono stati cacciati da alcuni dei presenti, che hanno addirittura chiesto l’intervento dei carabinieri presenti sul posto. Un atteggiamento che lascia basiti vista la situazione ormai rientrata nella normalità. I dipendenti, visibilmente e inspiegabilmente agitati, hanno bruscamente messo alla porta i giornalisti che avevano varcato di pochi metri l’ingresso della centrale rimanendo a distanza di sicurezza dal rogo ormai isolato. L’incendio alla centrale Enel di via Fascione è divampato poco prima le 20 di giovedì ed è stato domato dopo circa 3 ore dai vigili del fuoco. Le cause del rogo che ha investito un oleodotto non sono ancora chiare e restano ancora da capire eventuali responsabilità da parte dello stesso personale. Al momento è esclusa la matrice dolosa.