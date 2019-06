POZZUOLI – Notte di paura in via Artiaco dove un incendio ha distrutto un’auto parcheggiata nei pressi di una palazzina popolare. La vettura è di proprietà di una donna. Il fumo e le fiamme hanno svegliato nella notte i residenti che si sono precipitati in strada per domare le fiamme con mezzi di fortuna. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Stando ai primi riscontri l’incendio non sarebbe di natura dolosa.