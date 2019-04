POZZUOLI – Auto parcheggiate sui marciapiedi e in divieto di sosta che bloccano il passaggio di un’ambulanza e dei sanitari che devono raggiungere una persona che necessita dei soccorsi. E’ quanto sta accadendo in questi minuti a via Napoli, in viale Cappuccini, nell’agglomerato di palazzine popolari nei pressi della stazione della Cumana. Il mezzo è fermo a circa 300 metri e i soccorritori stanno raggiungendo l’abitazione, da cui è partita la richiesta di aiuto, a piedi. L’ambulanza è bloccata da almeno tre vetture parcheggiate all’ingresso del viale e che non ne consentono il passaggio. I sanitari hanno raggiunto la palazzina popolare a piedi, portando la barella per un eventuale trasferimento a bordo del mezzo del 118. Scene di ordinaria inciviltà che non sono nuove a via Napoli: già in passato i mezzi di soccorso sono rimasti bloccati a causa dell’inciviltà dei residenti nonostante i vari divieti nella zona.