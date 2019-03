POZZUOLI – Travolto da un’auto mentre viaggiava in sella al suo motorino, senza scampo un 18enne di Pozzuoli. Non ce l’ha fatta Carmine Ruggiero: il giovane è deceduto all’ospedale “San Paolo” dove era stato trasportato d’urgenza a seguito dell’incidente stradale. L’impatto è avvenuto nella serata di ieri in via Pisciarelli, tra Agnano e Pozzuoli. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro su cui stanno indagando le forze dell’ordine. L’autovettura e il motorino viaggiavano in direzione opposta: lo schianto è stato violento e risultato fatale al 18enne. A distanza di 7 giorni la città di Pozzuoli piange un’altra vittima della strada. Risale a lunedì scorso il decesso di Carmine D’Isanto, il “meccanico buono” di Arco Felice.