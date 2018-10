POZZUOLI – Nemmeno la strada che costeggia il lago Lucrino è stata risparmiata dalla caduta di alberi che ha contraddistinto la giornata di maltempo. Sotto le forti raffiche di vento nel pomeriggio di lunedì un arbusto ha ceduto finendo sul selciato. Anche in quest’occasione per fortuna non si registrano feriti, anche se al momento della caduta la strada era trafficata e alcune auto sono state sfiorate per un soffio. La caduta dell’albero ha provocato l’interruzione del traffico veicolare attorno al lago.