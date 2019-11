POZZUOLI – Una ‘tre giorni’ dedicata alla figura di Giovanni Battista Pergolesi. L’evento, patrocinato dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, dall’Università Federico II di Napoli, dall’Università degli Studi di Bologna, dal Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, è stato promosso dal M° Giovanni Borrelli, Presidente del Centro Studi e dell’Associazione Culturale Accademia Reale. L’intenzione del M. Borrelli è quella di dar vita ad un comitato scientifico e ad un centro studi su Giovanni Battista Pergolesi permanente, nonché ad un festival pergolesiano nella città di Pozzuoli, in accordo con le amministrazioni locali, xonservatori, università ed istituti di cultura.

IL PROGRAMMA – Il convegno si articolerà in due sessioni giornaliere nei giorni da venerdì 22 novembre a sabato 23 novembre presso Palazzo Migliaresi, nell’aula dell’ex Consiglio comunale di Pozzuoli, città dove Giovanni Battista Pergolesi ha vissuto l’ultimo periodo della sua vita. La giornata di domenica 24 novembre sarà, invece, dedicata ad attività culturali quali conferenze, mostre, presentazioni di libri e l’esecuzione di un concerto con musiche di Pergolesi con Ensemble Barocco e voci soliste nel Duomo di Pozzuoli.

I PARTECIPANTI – Alla tre giorni di studi ed eventi, promossa da Accademia Reale, hanno già aderito studiosi e ricercatori delle principali Università italiane ed estere e Istituzioni nazionali e internazionali, tra questi: Giovanni Polin (Centro di Studi Pergolesi dell’Università Statale di Milano), Davide Mingozzi (Università degli Studi di Bologna), Lorenzo Mattei (Università degli Studi di Bari), Eric Boaro (University of Nottingham), Valentina Anzani (Università degli Studi di Bologna), Pierluigi Ciapparelli (Accademia delle Belle Arti di Napoli), Paologiovanni Maione (Istituto Pergolesi-Spontini di Jesi – Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli – Conservatorio di Musica San Pietro a Majelladi Napoli), Francesco Cotticelli (Università Federico II di Napoli), Marta Columbro (Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Napoli), Chiara Coen (Archeologa, Storico dell’Arte, scrittrice), Marina Marino (Conservatorio di Musica di Avellino), Francesco Nocerino (Organologo, presidente NaturalMenteMusica CIDM), Lucio Tufano (Università degli Studi di Palermo), Paola De Simone (Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza, critico musicale per Corriere del Mezzogiorno / Corriere della Sera). Il Comitato scientifico è composto da Giovanni Borrelli, Marta Colunbro, Francesco Cotticelli, Paologiovanni Maione e da Elisabetta Pasquini (Università degli Studi di Bologna, coordinatrice Dip. DAMS).