POZZUOLI – Sarà un’edizione dei Globi d’Oro, la 59esima, «nel segno dell’innovazione e 2.0», come l’ha definita Claudio Lavanga, co-responsabile del comitato di giuria insieme ad Alina Trabattoni nel presentare i candidati. I premi della Stampa Estera si terranno a Roma il 19 giugno a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatrice britannica. Il Gran Premio della Stampa Estera, un nuovo riconoscimento, verrà assegnato al maestro Ezio Bosso. Il Premio alla Carriera andrà poi a Franco Nero e Vanessa Redgrave. Infine “Giovane Promessa” è Ludovica Nasti, 12enne puteolana protagonista della serie televisiva L’Amica geniale tratta dai bestseller di Elena Ferrante. «Ringrazio l’associazione Stampa estera in Italia; sono molto emozionata ed onorata di ricevere questo ambitissimo premio», il commento della new entry di “Un Posto al sole”. In gara per la migliore regia: Marco Bellocchio (Il Traditore), Matteo Garrone (Dogman) e Alice Rohrwacher (Lazzaro Felice). Come candidati per la migliore opera prima il comitato della giuria ha selezionato: Bangla, Il Campione e La Terra dell’Abbastanza.