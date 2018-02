MELITO – I Carabinieri della Tenenza di Melito di Napoli hanno arrestato in flagranza Marco Avitabile, 32enne, incensurato, residente a Castel Volturno e Vincenzo Fontanarosa, 30enne, già noto alle forze dell’ordine, di Melito, entrambi dipendenti di una società privata di portierato. Gli operanti li hanno sorpresi mentre, in divisa, cedevano droga durante il servizio di portierato a un condominio su via Fratelli Cervi, a Scampia. I militari li hanno bloccati all’interno del gabbiotto sequestrando 12 dosi di eroina occultate all’interno del vano per le batterie di un faro portatile, una stecca di hashish da 10 grammi e 190 euro in banconote di vario taglio. Gli arrestati sono in attesa di rito direttissimo.