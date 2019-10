BACOLI – Questa mattina, in concomitanza con la celebrazione a Trieste dei funerali di Stato, una delegazione del Comando della polizia locale di Bacoli, unitamente al comandante Marialba Leone e al sindaco Josi Gerardo Della Ragione, ha voluto rendere onore agli agenti della squadra mobile di Trieste Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. I lampeggianti blu sono stati accesi in silenzio in segno di rispetto, solidarietà e vicinanza istituzionale dinanzi al commissariato di polizia di Pozzuoli, città di cui era originario Pierluigi Rotta. «Un gesto fortemente sentito, che ha voluto rappresentare un simbolico abbraccio innanzitutto ai familiari dei due agenti e poi a tutti i colleghi caduti in servizio appartenenti alle forze dell’ordine, alla Polizia di Stato, alle Polizie Locali, alle Capitanerie ed al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco», le parole del comandante Leone.