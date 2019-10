POZZUOLI – Folla di autorità e cittadini ai funerali dell’agente scelto Pierluigi Rotta, ucciso con il collega Matteo Demenego in una sparatoria a Trieste. Oltre mille persone hanno raggiunto questa mattina la parrocchia della Sacra Famiglia di Lago Patria, in via Signorelle. E’ nella frazione di Giugliano che i familiari di Pierluigi, originari di Pozzuoli, si sono trasferiti infatti da qualche anno.

L’ARRIVO DEL FERETRO – In centinaia, tra istituzioni, forze dell’ordine, amici e conoscenti, si sono riuniti attorno alla bara avvolta dal tricolore per l’ultimo saluto. Ad accogliere il feretro, sul piazzale della chiesa, un picchetto d’onore interforze. Presenti rappresentanti della polizia di Stato, vigili del fuoco, volontari della Protezione civile, agenti della polizia locale, personale della capitaneria di porto, operatori del 118, guardia di finanza, carabinieri. Il sindaco di Giugliano ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Tra le autorità presenti il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, e il vicecapo vicario della Polizia, Antonio De Iesu.