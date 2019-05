POZZUOLI – E’ stato pubblicato sul Burc il Decreto che destina fondi ai Comuni della Campania per la redazione dei Piani di protezione civile comunale. I Comuni campani coinvolti sono 134. Si tratta di un finanziamento complessivo di 4.8 milioni di euro che la Giunta De Luca ha stanziato a valere sui fondi POC 2014-2020 al fine di incrementare la sicurezza dei cittadini, attraverso la redazione dei piani di protezione civile comunale. La città di Pozzuoli ha ottenuto 100.000 euro; ben 72.000 euro, invece, la città di Quarto.

L’ESERCITAZIONE – In particolare, i Comuni potranno finanziare gli studi e le specifiche attività per la redazione dei piani e per implementare la comunicazione alla cittadinanza in relazione alle attività di protezione civile comunale. Coinvolte tutte le province campane. In particolare il Comune di Napoli, quindi i comuni dell’area vesuviana e flegrea, oltre al comune di Pozzuoli, che ospiterà la esercitazione di ottobre per la evacuazione dei Campi Flegrei.