POZZUOLI – L’artista Milena Petrarca, figlia d’arte, nata a Pozzuoli, ma impegnata tra Latina e New York, ha riscosso un grande successo alla manifestazione di “Frida Khalo 360°”, organizzata dall’Associazione “Orchidea” di Latina, presentata da Susanna Clavarino, che si è tenuta a Roma lo scorso 20 ottobre presso l’Università Valdese. La presidente Cecilia Salaices, nel suo gruppo “Frida 360”, ha dichiarato la sua gioia nel vedere il pubblico caloroso ad accogliere i protagonisti, completamente rapito della potentissima voce della soprano messicana, residente a Venezia, Liliana Henkel che ha saputo trasmettere la forza e la vitalità dell’iconica Frida Kahlo.

APPREZZAMENTO – Particolarmente apprezzata l’artista Milena Petrarca, che ha esposto le sue opere di vita della beniamina Frida Khalo negli attimi più espressivi con Diego Riviera e nei momenti del loro successo internazionale. Va, altresì, sottolineato che l’artista Milena Petrarca, ha esposto a New York in diverse rassegne e ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Artistic Achivement Award Gallery” per il suo impegno nell’organizzazione di personali e collettive in occasione del Cinquecentenario di Cristoforo Colombo, con l’esposizione di 24 dipinti.