QUARTO – Un altro grave incidente si è verificato sulla bretella che collega Monterusciello con Quarto. In un violento impatto sono rimasti coinvolti un’automobile e uno scooter. È stato proprio il conducente del mezzo a due ruote a riportare la peggio: gravemente ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, mentre una seconda ambulanza ha condotto in codice verde il l’automobilista. L’incidente è avvenuto poco dopo lo schianto mortale di Toiano. La bretella che da Monterusciello conduce a Quarto è stata chiusa su entrambi i lati. Sul posto per i rilievi ci sono i carabinieri del reparto Radiomobile di Pozzuoli e della Tenenza di Quarto.