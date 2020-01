POZZUOLI – Una grande festa in famiglia per celebrare i 104 anni di Erminia Testa. Il conto alla rovescia è ormai scattato: nella giornata di sabato parenti e conoscenti parteciperanno al ricevimento organizzato per l’occasione nella pizzeria “Acqua e Farina” a via Napoli. Tra gli invitati anche il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. Puteolana, da sempre residente in via Gerolomini, Erminia Testa, classe 1916, è conosciuta nella zona del lungomare per la sua solarità. Da ragazza ha lavorato al fianco della madre nella salumeria “Testa” e all’età di 36 anni ha sposato l’uomo più importante della sua vita, Luigi: dal loro amore è nata la figlia Melania.

LE PAROLE DELLA NONNA – «Il segreto è sorridere sempre alla vita e non abbattersi mai – ci rivela nonna Erminia – Non bisogna mai dire che è una brutta giornata ma ringraziare sempre per quanto abbiamo». Di seguito le foto di alcuni momenti della vita di nonna Erminia.