POZZUOLI – Stava passeggiando a piedi in via Petito, nei pressi dell’area del mercatino di Monterusciello, quando è stato fermato da una volante della Polizia. Agli agenti che gli hanno chiesto cosa ci facesse in strada ha risposto: «Non ce la faccio più a fare la quarantena, sto da cinque giorni a casa e voglio stare giù». Per questi motivi un 49enne di Pozzuoli è stato denunciato a piede libero dagli agenti del commissariato di Pozzuoli. Sempre a Monterusciello stessa sorte è toccata a due giovani fermati nei pressi di un parco privato a fumare sigarette. Ai poliziotti che gli hanno chiesto spiegazioni non hanno saputo fornire una motivazione valida ragion per cui sono stati denunciati per violazione delle norme di prevenzione al Covid-19.