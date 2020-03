POZZUOLI – Una donna di Torre del Greco è stata trasferita questa sera in ambulanza all’ospedale “Cotugno” di Napoli per essere sottoposta al tampone per il Coronavirus. Giunta al pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli la donna ha raccontato ai sanitari di aver avuto nei giorni scorsi contatti con una persona di Milano che attualmente mostra segni di polmonite. Immediatamente si è attivato il protocollo di sicurezza e, come da prassi, è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale specializzato in malattie infettive. Sul posto è giunta anche una volante della Polizia di Stato. Nelle stesse ore altre due persone sono state messe in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni in attesa dei tamponi.

VOCI SMENTITE – La presenza delle tre persone all’ospedale di Pozzuoli questo pomeriggio aveva alimentato voci incontrollate secondo cui erano stati accertati tre nuovi casi di coronavirus in città. Numerosi messaggi erano circolati su WhatsApp alimentando paura tra la gente. Al momento l’unico caso di Covid-19 resta quello del 30enne che vive tra Licola e Monterusciello.