POZZUOLI – SI svolgeranno nella Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola, in Piazza Plebiscito, a Napoli, i funerali del vice dirigente di Polizia Ciro Lomaistro, morto sabato scorso in un incidente stradale in via Solfatara. La funzione religiosa avrà luogo alle 11 di domani mattina (venerdì 3 gennaio). La salma, proveniente dal Secondo Policlinico di Napoli, raggiungerà la basilica per l’ultimo saluto da parte di parenti, amici e i tanti colleghi del vice dirigente del Reparto Mobile di Napoli. Lomaistro, 50 anni, lascia la moglie Carmela, anche lei agente di polizia, e i tre figli Michele Giuseppe, Sarah e Veronica.