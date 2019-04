MONTE DI PROCIDA – Di Angelo Esposito si sono perse le tracce da due giorni. L’uomo, originario di Bacoli, vive a Monte di Procida con la sua famiglia che nelle ultime 48 ore sta passando al setaccio ogni strada cittadina. Al fianco dei parenti di Angelo ci sono le forze dell’ordine: carabinieri, polizia e Forestale stanno impiegando i droni per avere una migliore visuale del territorio. La figlia Maria Rosaria e la moglie Rosita non si arrendono e lanciano un appello a tutti i concittadini affinché possano dare anche un minimo aiuto nelle ricerche.

SOS DAL COMUNE – Angelo si è allontanato volontariamente dalla sua abitazione di Monte di Procida per sbrigare alcune commissioni e non è più tornato. «L’amministrazione comunale di Monte di Procida esprime solidarietà alla famiglia in questo momento di forte preoccupazione e con la certezza che le forze dell’ordine lavorano incessantemente al caso, auspica una celere risoluzione della spiacevole situazione. A tal proposito chiediamo l’aiuto e la collaborazione di tutti i cittadini», fa sapere il sindaco Peppe Pugliese.