MONTE DI PROCIDA – In sella ad uno scooter, con targa coperta, ha avvicinato un’anziana di Monte di Procida e le ha strappato via una collanina d’oro. I carabinieri si sono messi sulle tracce dell’uomo e lo hanno individuato. A finire con le manette ai polsi è Vincenzo Grillo, 38enne di Pianura. I fatti si sono verificati lo scorso primo agosto nel più piccolo comune dei Campi Flegrei: l’uomo ha preso di mira la 70enne ed ha atteso che si incamminasse in qualche strada meno in vista. Appena la donna ha imboccato un vicolo, l’ha avvicinata e le ha strappato dal collo la collanina d’oro. La vittima, passata la paura, ha deciso di sporgere denuncia presso la stazione carabinieri di Monte di Procida ed ha descritto la scena. Poco ha potuto dire sulle fattezze del malvivente perché indossava un casco integrale.

GLI OCCHI ELETTRONICI – I carabinieri si sono messi sulle tracce dello scippatore: l’individuazione è stata possibile soprattutto grazie a telecamere pubbliche e di negozi. Grillo, infatti, aveva coperto la targa dello scooter poco prima di compiere lo scippo ma all’entrata e all’uscita dal comune di Monte di Procida l’aveva scoperta, probabilmente per non dare nell’occhio. Le telecamere hanno così potuto “catturare” il numero di targa con cui i militari sono risaliti a lui. Chiuso il quadro attorno a Grillo, l’autorità giudiziaria ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere e il 38enne, arrestato dai carabinieri, è stato condotto nella casa circondariale di Poggioreale.