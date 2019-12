MONTE DI PROCIDA – Le notti delle feste luccicano sul mare di Monte di Procida.

La bellezza del panorama, l’eccellente proposta enogastronomica, l’identità e le tradizioni locali: questo e altro è Monte di Procida, la più piccola delle cittadine flegree, che si specchia sul golfo dal suo promontorio. Una vista mozzafiato ma anche tante storie e leggende di mare e di miti. Un luogo che accoglie e sorprende anche nei posti meno conosciuti ma altrettanto suggestivi, come le sue piazzette e i vicini vicoletti, i tanti punti panoramici. Racconti teatralizzati e musiche faranno conoscere Monte di Procida ai tanti che raggiungono i punti panoramici per gustare il prodotto montese di streetfood per eccellenza, la cistecca.

L’INIZIATIVA – Questa la filosofia alla base del progetto “Sul Mare Luccica”, realizzato dal Comune di Monte di Procida grazie alla sovvenzione della Camera di Commercio di Napoli.

Sabato 21, domenica 22, venerdì 27 e sabato 28 dicembre appuntamento alle 19: al belvedere “Stupor mundi” di via Panoramica, per un’ora di spettacolo, musica e storie, tra danze di altri tempi, luci di natale e vista mozzafiato.