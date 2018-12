MONTE DI PROCIDA – Buone notizie per gli studenti universitari. A partire, infatti, dal 7 gennaio e a seguito della rimodulazione dei servizi automobilistici saranno istituiti nuovi collegamenti tra il territorio dei Campi Flegrei e il polo universitario di Monte Sant’Angelo. Si partirà alle 6.45 dal capolinea di Monte di Procida per raggiungere Napoli intorno alle 7.50; il pullman percorrerà le strade di Bacoli centro, di Arco Felice e della zona della Solfatara per poi raggiungere l’università. A Quarto si partirà alle 7.15 da via Marmolito per poi arrivare a Monte Sant’Angelo alle 8.05.