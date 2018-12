MONTE DI PROCIDA – Il Natale è arrivato in anticipo a Monte di Procida. Il primo regalo sotto l’albero è stato già aperto: il progetto per il porto di Acquamorta è stato approvato e finanziato dalla Regione. Un risultato importante per il territorio del più piccolo comune dei Campi Flegrei. «Siamo tra i 12 progetti finanziati dalla Regione su un totale di 51 progetti presentati da ben 27 Enti», fa sapere l’amministrazione comunale montese, guidata dal sindaco Peppe Pugliese.

GLI INTERVENTI – Sono circa 7 i milioni di euro assegnati per il lotto I, che consiste in una serie di lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta con interventi sui moli di sopraflutto e sottoflutto ed opere di completamento.