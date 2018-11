MONTE DI PROCIDA – E’ stato messo in agenda per domani pomeriggio alle 17, in aula consiliare, il convegno “Piccoli investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”. Nel corso dell’iniziativa saranno presentate le opportunità del Feamp Campania, in particolare del bando Misura 2.48. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Pugliese interverranno la dirigente dell’Ufficio centrale Pesca e Agricoltura, Maria Passari, e la responsabile della Misura 2.48 Linda Toderico. Seguirà un dibattito di approfondimento sul tema molto caro ai residenti del piccolo paese flegreo.