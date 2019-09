ISCHIA – Ieri notte gli agenti del Commissariato di Ischia sono intervenuti in località Forio perché una giovane era stata aggredita dal fidanzato. L’uomo si era introdotto nell’abitazione della donna minacciandola di morte e tentando di estorcerle del denaro. I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo, D.M., casertano 22enne già noto alle forze dell’ordine, arrestandolo per maltrattamenti in famiglia.