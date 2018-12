QUARTO – Caos e ingorghi in via Masullo e al centro commerciale “Quarto Nuovo”. Traffico bloccato e automobilisti imbottigliati in lunghe code per uscire dal parcheggio del centro. “Abbiamo impiegato un’ora per uscire dal parcheggio. È stato un inferno” racconta Bruno, andato a fare shopping con la famiglia. In questi minuti l’intera area è completamente paralizzata fa centinaia di auto che a fatica riescono ad immettersi su via Masullo.