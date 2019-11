MONTE DI PROCIDA – Maltempo e superamento delle soglie pluviometriche. A comunicarlo ai cittadini è il Comune di Monte di Procida. In questi giorni il territorio è stato interessato da fenomeni meteorologici avversi che hanno anche richiesto l’adozione di misure precauzionali straordinarie come la chiusura delle scuole. La sala operativa della Regione Campania ha rilevato che la quantità di pioggia caduta nell’arco delle ultime giornate nel Comune di Monte di Procida è di livello eccezionale. In questa situazione aumenta la possibilità che si verifichino smottamenti del terreno e fenomeni franosi.

I CONTROLLI – «La comunicazione ricevuta dalla Regione definisce il passaggio allo stato di Preallarme a fronte del quale il sindaco ha attivato il COC. Si sta procedendo con il monitoraggio continuo del territorio, le attività di vigilanza delle aree a maggiore rischio frana e la quantificazione dei danni», fa sapere l’amministrazione comunale. Da qui anche le raccomandazioni perché la popolazione ponga in essere precauzioni e comportamenti corretti. In particolare si raccomanda di attenersi alle misure di autoprotezione riportate nel manuale di Protezione civile per il rischio frane e nelle linee guida del Dipartimento nazionale; di segnalare prontamente criticità e situazioni di pericolo e tenersi informati consultando gli avvisi ufficiali, che saranno diramati anche attraverso il sito web e la pagina facebook comunale.