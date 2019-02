NAPOLI – Si accorciano le distanze tra il Nevada e Napoli per il ritorno in grande stile del vecchio Aws User Group. Sarà Città della Scienza a ospitare il grande evento di domani 13 febbraio. Dalle 18.00 alle 20.30 il team di esperti di VMEngine insieme con Danilo Poccia, technical principal evangelist di Amazon Web Service, racconteranno nei dettagli tutte le novità annunciate all’AWS re: Invent 2018 di Las Vegas. Dall’Aws Outpost al Managed Blockchain, dall’Amazon SageMaker alla DeepRacer, ecco solo alcune delle novità che saranno presentate al pubblico partenopeo di addetti ai lavori ma non solo.

L’EVENTO – A dare il benvenuto sarà Fabio Cecaro, cloud evangelist, Ceo di VMEngine nonché uno dei padri fondatori di EuroCloud. Poi la parola passerà a Danilo Poccia che illustrerà i nuovi servizi presentati di Amazon a Las Vegas lo scorso novembre. In particolare, Poccia si concentrerà su alcuni servizi di Aws spiegandone il funzionamento. Oltre alla possibilità di fare network ci sarà un momento dedicato alle domande. I partecipanti potranno, infatti, avere delucidazioni in merito ai nuovi servizi. I cloud architect di VMEngine insieme con Danilo Poccia saranno lieti di dissipare dubbi e soddisfare la curiosità di ognuno. “Occasioni come questa – ha dichiarato Fabio Cecaro, Ceo di VMEngine – sono importanti per crescere e confrontarsi. Il ritorno dell’AWS User Group è un’opportunità per creare sviluppo in un territorio che guarda al futuro con grande determinazione. Noi di VMEngine siamo orgogliosi di patrocinare l’evento e ci impegneremo affinché questi incontri si ripetano trimestralmente”.