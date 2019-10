POZZUOLI – Automobilisti intrappolati nel traffico, cresce il malcontento. Sono giorni neri per la viabilità nei Campi Flegrei. Da un lato la chiusura del tunnel del Campiglione, che collega la città di Pozzuoli a quella di Quarto, dall’altro i lavori sulla variante Anas. Tutto ciò sta provocando la paralisi del traffico con lunghe code ad ogni ora in più punti delle due città, tra cui via Campana, via Montenuovo Licola Patria, via Campi Flegrei

I LAVORI – La galleria, su provvedimento della Città Metropolitana, resterà chiusa in entrambi i sensi di marcia fino a venerdì prossimo per interventi urgenti di ripristino strutturale. In queste ore si sta procedendo, infatti, alla sistemazione dei chiusini interni del tunnel di Monte Corvara che nei giorni scorsi sono stati interessati da un’alluvione che ha ostruito l’impianto delle acque meteoriche. Il tunnel resterà chiuso dalle ore 8 alle ore 18 di ogni giorno fino al 18 ottobre.