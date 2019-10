MONTE DI PROCIDA – Scuole chiuse a Monte di Procida. In vista dei lavori sulla condotta sottomarina dell’acquedotto, che passa per Miliscola e rifornisce Procida, il sindaco Giuseppe Pugliese ha disposto per stamattina la chiusura precauzionale di tutte le scuole ricadenti nel territorio comunale. «Esiste infatti il rischio concreto, anche a causa della vetustà delle condotte, di una forte riduzione della pressione soprattutto in alcune zone sensibili. In questo caso risulterebbe particolarmente difficile gestire un’eventuale chiusura delle scuole con allontanamento dei bambini. Gli altri uffici pubblici resteranno aperti», ha spiegato il primo cittadino montese.