I LETTORI SEGNALANO – Salve, vorrei fare un appello per quello che succede nei supermercati. Mio padre lavora in un supermercato. La situazione è insostenibile, entrano persone senza guanti e mascherine, toccano i prodotti tipo la frutta e il pane senza preoccuparsi, mio padre ha subito pure minacce perché ha ripreso queste persone, entrano persone per comprare anche un solo prodotto e perdendo tempo. Mio padre giustamente ha paura come tutti ma non può fare nulla. La gente risponde il cliente ha sempre ragione. Non si può fare nulla a riguardo? Vengono anche le stesse persone più volte al giorno. In primis gli anziani.