AVERSA – Le mani sono un mezzo di espressione del corpo e ricorrono molto spesso nella simbologia sacra. In ebraico la parola utilizzata per indicare la «mano» è yad, anche usata metaforicamente per esprimere potere, forza e facoltà. Così le mani significano forza e potere. Dio, con le sue mani, plasma l’uomo dal fango e come un cesellatore, crea gli esseri viventi; “Le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto integro in ogni parte» (Gb 10,8) . La mano di Dio ci ricorda quella di un padre che stringe quella di un figlio e lo accompagna lungo il percorso della vita o ancora, sovente, sempre nella sfera mistica, ricorre l’immagine dell’uomo nelle mani di Dio, usata come personale speranza dell’animo nei momenti di forte sconforto, pericolo, angoscia, paura ma anche per cercare protezione «La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza» (Sal 89,22). E proprio alla potenza simbolica della mani si rifà la splendida installazione artistica in metallo “L’abbraccio alla terra. Proteggiamo il nostro mondo”, un inno alla bellezza della vita, un messaggio all’umanità affinchè si prenda cura del mondo rispettandone il creato.

A CARINARO – La splendida realizzazione metallica, collocata presso la rotonda di Carinaro, nella zona industriale di Aversa Nord, in provincia di Caserta, è stata inaugurata e benedetta oggi. Voluta fortemente dalla famiglia Canciello, il cui nome si ricollega al Gruppo Marican, visionata in plastico da Papa Francesco, esprime l’idea di un mondo sorretto da mani forti, come solo l’unione dei popoli può fare. Le mani che sorreggono e talvolta trascinano; le mani che accarezzano e talvolta fanno male, medicano lividi e fanno incantesimi. La benedizione dell’opera sarà affidata a Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa. L’opera si erge su basamento di cemento su 3 livelli con una fioriera tutta intorno e un percorso pedonale che permette al visitatore di osservare la struttura in tutte le direzioni. Le mani stilizzate alte 3 metri sorreggono una sfera che raffigura il mondo. Sfera sulla quale ci sono inseriti triangolari i cui colori rappresentano l’umanità. La sfera ha un diametro di 9 metri e dal suo centro si erge una croce e insieme arrivano ad una altezza di 13 metri.

L’ARTISTA – L’opera realizzata dall’artista locale Alfonso Coppola da una idea di Carlo Canciello. Posizionata accanto su un piedistallo c’è una Madonna di 3 metri. Una realizzazione artistica che arricchisce un’ampia area a vocazione industriale, che proprio attraverso che in ultima analisi apre ad una profonda riflessione spirituale ed umana, sul bisogno che ha l’uomo, sin dalla notte dei tempi, di sentire su di sè la grazia di Dio, pronto a sorreggere l’uomo, evitandone una caduta nell’abisso della paura e del peccato e per guidarlo, acciocchè non si perda.