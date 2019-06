POZZUOLI – Gli screening oncologici sono finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori ed hanno lo scopo di ridurre la mortalità ad essi correlata. Preventour 2019 è un’iniziativa itinerante organizzata dal Distretto 35 che ha lo scopo di integrare le altre azioni messe in campo dall’Asl Napoli 2 Nord, quali il coinvolgimento attivo della rete dei medici di medicina generale ed eventi patrocinati dai Comuni tra cui ricordiamo “PreVieni”,”Ci prendiamo cura di te” e “Noi per primi” e si prefigge di raggiungere la popolazione che non frequenta abitualmente lo studio del proprio medico di famiglia. È composta da diverse tappe nelle piazze principali e nelle periferie dei Comuni del territorio di riferimento, in cui sarà possibile: prenotare il pap test per lo screening del tumore della cervice uterina a donne dai 25 ai 64 anni; prenotare la mammografia per lo screening del tumore della mammella a donne dai 45 ai 69 anni; ritirare il kit per lo screening del tumore del colon-retto per donne e uomini dai 50 ai 74 anni.

IL CALENDARIO – Il prossimo appuntamento con la prevenzione è per la giornata di mercoledì in via Cappella 401 dalle 9 alle 15. Sarà poi il turno del Rione Toiano (adiacenze mercatino): l’incontro si terrà mercoledì 19 giugno dalle 9 alle 14. Mercoledì 26 giugno la prevenzione fa tappa a Monterusciello (adiacenze mercato rionale) dalle 9 alle 14. Sabato 29 giugno l’appuntamento è nel centro storico di Pozzuoli dalle 10 alle 15; lunedì 1 luglio a Bacoli dalle 9 alle 14 (zona lungolago) e giovedì 4 luglio dalle 10 alle 16 ad Acquamorta.